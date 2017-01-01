Ривердэйл (сериал, 2017) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

Сериал расскажет о жизни и приключениях жизнерадостного и никогда не унывающего подростка Арчи Эндрюса, а также Бэтти Купер, Вероники Лодж и их друзей из Ривердэйла. Действие разворачивается в современном мире, а главные герои решают исследовать сокрытую от посторонних сторону жизни малень�кого мирного городка со всеми его странностями и тeмными тайнами, прячущимися за праздничным фасадом.



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