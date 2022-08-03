Ривьера (сериал, 2020) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

Недавно женившийся на американке греческий олигарх Константин Клиос погибает в результате взрыва на яхте. Овдовевшая Джорджина понимает, что ее муж был очень далек от нарисованного ей идеального образа. Она начинает собственное расследование, погружаясь в теневую сторону мира больших денег.

