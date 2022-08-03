Ривьера (сериал, 2018) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн
8.72018, Riviera
Триллер, Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Недавно женившийся на американке греческий олигарх Константин Клиос погибает в результате взрыва на яхте. Овдовевшая Джорджина понимает, что ее муж был очень далек от нарисованного ей идеального образа. Она начинает собственное расследование, погружаясь в теневую сторону мира больших денег.
СтранаВеликобритания
ЖанрДрама, Триллер
КачествоSD
Время41 мин / 00:41
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ПУРежиссёр
Пол
Уокер
- ХХРежиссёр
Ханс
Херботс
- ОТРежиссёр
Оскар
Тор Аксельссон
- Актриса
Джулия
Стайлз
- ИРАктёр
Иван
Реон
- Актриса
Лена
Олин
- ДЛАктёр
Димитрий
Леонидас
- РДАктриса
Роксана
Дюран
- ПДАктриса
Поппи
Делевинь
- Актёр
Энтони
ЛаПалья
- Актёр
Игал
Наор
- ДФАктёр
Джек
Фокс
- Актёр
Эдриан
Лестер
- МЭСценарист
Мэттью
Эванс
- СГСценарист
Стэйси
Грегг
- Продюсер
Крис
Тикье
- ДБПродюсер
Джон
Бернард
- ИЭКомпозитор
Илан
Эшкери