Ривьера (сериал, 2017) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сюжет

Недавно женившийся на американке греческий олигарх Константин Клиос погибает в результате взрыва на яхте. Овдовевшая Джорджина понимает, что ее муж был очень далек от нарисованного ей идеального образа. Она начинает собственное расследование, погружаясь в теневую сторону мира больших дене�г.



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