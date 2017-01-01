Ривьера. Сезон 1. Серия 7
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Ривьера (сериал, 2017) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

8.72017, Riviera
Триллеры, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Недавно женившийся на американке греческий олигарх Константин Клиос погибает в результате взрыва на яхте. Овдовевшая Джорджина понимает, что ее муж был очень далек от нарисованного ей идеального образа. Она начинает собственное расследование, погружаясь в теневую сторону мира больших денег.

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.7 IMDb