Рипли (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2024, Рипли. Сезон 1. Серия 1
Триллер, Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
1960 год. Том Рипли перебивается в Нью-Йорке заработками от мелких мошеннических схем, пока на него не выходит богатый бизнесмен. Тот считает его другом своего сына Ричарда, который транжирит деньги в Италии и не собирается в Штаты, поэтому готов немало заплатить, лишь бы Том отправился в Европу и уговорил непутёвого отпрыска вернуться домой.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
8.1 IMDb
- Режиссёр
Стивен
Зеллиан
- МЛАктёр
Маурицио
Ломбарди
- Актриса
Дакота
Фаннинг
- ЭСАктёр
Эндрю
Скотт
- МБАктриса
Маргерита
Буй
- КЛАктёр
Кеннет
Лонерган
- Актёр
Джонни
Флинн
- ВВАктёр
Витторио
Вивиани
- ЭСАктриса
Элиот
Самнер
- ФРАктриса
Франческа
Романа Бергамо
- Сценарист
Стивен
Зеллиан
- ПХСценарист
Патриция
Хайсмит
- КФПродюсер
Кевин
Фогарти
- ГБПродюсер
Гаррет
Баш
- ГКПродюсер
Гаймон
Кеседи
- ДРМонтажёр
Джошуа
Рэймонд Ли
- ДРКомпозитор
Джефф
Руссо