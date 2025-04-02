Рипли. Сезон 1. Серия 1
Рипли
1-й сезон
1-я серия

Рипли (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2024, Рипли. Сезон 1. Серия 1
Триллер, Драма18+

О сериале

1960 год. Том Рипли перебивается в Нью-Йорке заработками от мелких мошеннических схем, пока на него не выходит богатый бизнесмен. Тот считает его другом своего сына Ричарда, который транжирит деньги в Италии и не собирается в Штаты, поэтому готов немало заплатить, лишь бы Том отправился в Европу и уговорил непутёвого отпрыска вернуться домой.

США
Криминал, Драма, Триллер

7.9 КиноПоиск
8.1 IMDb

