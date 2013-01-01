Римская империя
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Детям
10 класс. Всеобщая история
Древний мир
Римская империя

10 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн

6.22013, Римская империя
Образовательные0+
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Сезоны и серии

ВведениеДревний мирСредние векаНовое время

Сюжет

На этом уроке вы узнаете о Римской империи: о правлении императора Октавиана Августа и установлении в Риме империи, о самых выдающихся императорах династии Юлиев-Клавдиев и Флавиев и реформах, ими проведенных, а также о «Золотом веке Римской империи», кризисе императорской власти в Риме и причинах, которые ему способствовали.

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