10 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн

Сюжет

На этом уроке вы узнаете о Римской империи: о правлении императора Октавиана Августа и установлении в Риме империи, о самых выдающихся императорах династии Юлиев-Клавдиев и Флавиев и реформах, ими проведенных, а также о «Золотом веке Римской империи», кризисе императорской власти в Риме и причинах, которые ему способствовали.





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