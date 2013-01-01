WinkДетям10 класс. Всеобщая историяДревний мирРимская империя
10 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн
6.22013, Римская империя
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»
Сезоны и серии
- 0+38 мин
10 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 1
- 0+36 мин
10 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 2
- 0+31 мин
10 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 3
- 0+37 мин
10 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 4
- 0+37 мин
10 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 5
- 0+33 мин
10 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 6
- 0+30 мин
10 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 7
- 0+36 мин
10 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 8
- 0+32 мин
10 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 9
- 0+34 мин
10 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 10
- 0+32 мин
10 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 11
Сюжет
На этом уроке вы узнаете о Римской империи: о правлении императора Октавиана Августа и установлении в Риме империи, о самых выдающихся императорах династии Юлиев-Клавдиев и Флавиев и реформах, ими проведенных, а также о «Золотом веке Римской империи», кризисе императорской власти в Риме и причинах, которые ему способствовали.
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