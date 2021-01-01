UFC Fight Night Las Vegas 35 (сериал, 2021) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Бой топовых бойцов в полулeгком весе возглавил турнир. Эдсон Барбоза (#9 рейтинга) бился с Гигой Чиказдзе (#10 рейтинга), идущим на внушительной серии из восьми побед.



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