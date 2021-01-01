Рикки Турсиос vs Брэди Хайстэнд
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UFC Fight Night Las Vegas 35
1-й сезон
Рикки Турсиос vs Брэди Хайстэнд

UFC Fight Night Las Vegas 35 (сериал, 2021) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2021, UFC
Спорт, Спорт18+

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О сериале

Бой топовых бойцов в полулeгком весе возглавил турнир. Эдсон Барбоза (#9 рейтинга) бился с Гигой Чиказдзе (#10 рейтинга), идущим на внушительной серии из восьми побед.

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Жанр
Спорт
Время
28 мин / 00:28

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