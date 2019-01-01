Рикардо Ламас vs Келвин Каттар
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UFC 238
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1-я серия

UFC 238 (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2019, UFC
Спорт, Спорт18+

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О сериале

Два титульных боя пройдут в Чикаго: за звание чемпиона в легчайшем весе будут бороться действующий чемпион в наилегчайшем весе Генри Сехудо и возглавляющий список лучших бойцов UFC в легчайшем весе Марлон Мораес. За титул чемпионки в женском наилегчайшем весе сразятся Валентина Шевченко и Джессика Ай.

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Жанр
Спорт
Время
26 мин / 00:26

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