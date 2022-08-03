Риф-брейк. Сезон 1. Серия 11
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Риф-брейк
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Риф-брейк (сериал, 2019) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

2019, Reef Break
Драма, Триллер18+

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О сериале

Бывшая воровка пытается начать праведную жизнь на дивном острове в Тихом океане. С помощью протекции местного губернатора она попадает в полицейский отдел, где быстро делает успешную карьеру детектива: навыки из прошлой жизни служат отличным подспорьем в работе над сложнейшими делами.

Страна
США, Франция, Австралия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Риф-брейк»