Результативная встреча: техники управления клиентом (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Автор курса: Олег Давидович — бизнес-тренер компании «Ораторика». Олег Давидович расскажет, как правильно подготовиться к встрече, разберет основные типы встреч. Вы узнаете, какие бывают клиенты и как с ними взаимодействовать. Познакомитесь с правилами первой встречи, получите основные рекомендации, чтобы провести успешную презентацию. Кроме того, Олег подробно разберeт модель взаимодействия с клиентами SCORE.

