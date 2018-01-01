Результативная встреча: техники управления клиентом (сериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
О сериале
Автор курса: Олег Давидович — бизнес-тренер компании «Ораторика». Олег Давидович расскажет, как правильно подготовиться к встрече, разберет основные типы встреч. Вы узнаете, какие бывают клиенты и как с ними взаимодействовать. Познакомитесь с правилами первой встречи, получите основные рекомендации, чтобы провести успешную презентацию. Кроме того, Олег подробно разберeт модель взаимодействия с клиентами SCORE.