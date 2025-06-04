Резиденция. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Резиденция
1-й сезон
1-я серия

Резиденция (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2025, Резиденция. Сезон 1. Серия 1
Детектив, Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Эксцентричная женщина-детектив расследует убийство, произошедшее во время официального приема в Белом доме. Под подозрением — все гости и персонал.

Страна
США
Жанр
Комедия, Детектив

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.7 IMDb