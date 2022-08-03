Резидент (сериал, 2021) сезон 5 серия 7 смотреть онлайн

Сериал рассказывает о судьбе молодого доктора с несколько идеалистическими взглядами на медицину, который начинает работу под наблюдением старшего ординатора, производящего впечатление жесткого и блестящего врача, но который на поверку оказывается хитрым и беспощадным психопатом.

