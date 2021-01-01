Резидент. Сезон 5. Серия 22
Резидент (сериал, 2021) сезон 5 серия 22 смотреть онлайн

7.52021, The Resident
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Сериал рассказывает о судьбе молодого доктора с несколько идеалистическими взглядами на медицину, который начинает работу под наблюдением старшего ординатора, производящего впечатление жесткого и блестящего врача, но который на поверку оказывается хитрым и беспощадным психопатом.

Страна
США
Жанр
Драма
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.8 IMDb

