Резидент. Сезон 4. Серия 13
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Резидент (сериал, 2021) сезон 4 серия 13 смотреть онлайн

7.52021, The Resident
Драма18+

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О сериале

Сериал рассказывает о судьбе молодого доктора с несколько идеалистическими взглядами на медицину, который начинает работу под наблюдением старшего ординатора, производящего впечатление жесткого и блестящего врача, но который на поверку оказывается хитрым и беспощадным психопатом.

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Страна
США
Жанр
Драма
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Резидент»