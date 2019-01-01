Резидент (сериал, 2019) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн

Сериал рассказывает о судьбе молодого доктора с несколько идеалистическими взглядами на медицину, который начинает работу под наблюдением старшего ординатора, производящего впечатление жесткого и блестящего врача, но который на поверку оказывается хитрым и беспощадным психопатом.



Сериал Резидент 3 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.