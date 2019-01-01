Резидент (сериал, 2019) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн
7.52019, The Resident
Драма18+
О сериале
Сериал рассказывает о судьбе молодого доктора с несколько идеалистическими взглядами на медицину, который начинает работу под наблюдением старшего ординатора, производящего впечатление жесткого и блестящего врача, но который на поверку оказывается хитрым и беспощадным психопатом.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.8 IMDb
- РКРежиссёр
Роб
Корн
- Режиссёр
Пол
Маккрейн
- КУРежиссёр
Келли
Уильямс
- ДКРежиссёр
Дэвид
Крэбтри
- МЗАктёр
Мэтт
Зукри
- ЭВАктриса
Эмили
ВанКэмп
- МДАктёр
Маниш
Дайал
- ШРАктриса
Шонетт
Рене Уилсон
- Актёр
Брюс
Гринвуд
- МААктриса
Моран
Атиас
- МДАктриса
Меррин
Данги
- МКАктриса
Мелина
Канакаридис
- МУАктёр
Мальколм-Джамал
Уорнер
- ТФАктёр
Тассо
Фельдман
- ЭХСценарист
Эми
Холден Джонс
- ХШСценарист
Хейли
Шор
- Продюсер
Антуан
Фукуа
- ЭХПродюсер
Эми
Холден Джонс
- ООПродюсер
Оли
Обст
- КДХудожник
Колин
Де Руан
- ДЗХудожник
Джон
Захари
- ЛБХудожник
Лоуренс
Беннетт
- ЖЛОператор
Жуль
Лабарте
- БТОператор
Барт
Тау
- ИМОператор
Ильда
Меркадо