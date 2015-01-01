Рейтинг Баженова. Могло быть хуже (сериал, 2015) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Опасная трясина
Рейтинг Баженова. Могло быть хуже
1-й сезон
О сериале

«Могло быть хуже» — для тех, кто любит пощекотать себе нервы. Для съемок продюсеры Баженова придумали около 300 опасных для жизни экспериментов. Конечно, и сам ведущий не остался невредимым… Не пропустите новые приключения отважного ведущего!

