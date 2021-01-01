Рейка. Сезон 1. Серия 1
Wink
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Рейка
1-й сезон
1-я серия
7.72021, Reyka
Детективы, Триллеры18+

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Рейка (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Полицейский детектив Рэйка, которая в детстве была похищена и содержалась в плену соседским фермером, теперь в качестве профайлера возвращается в родную глушь, чтобы расследовать серийные убийства. Столкнуться женщине придется не только с низкой квалификацией коллег и призраками собственного прошлого, но и с тайнами, которые надeжно хранит местное сообщество.

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Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.5 IMDb