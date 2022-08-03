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Рейк
1-й сезон
7-я серия

Рейк (сериал, 2010) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2010, Jack Irish
Драма, Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Адвокат Кливер Грин имеет весьма противоречивый моральный облик: женщины, кокаин, зависимость от азартных игр. Но адвокат он блестящий и часто берется за безнадежные дела, которыми более правильные коллеги не хотят портить репутацию...

Страна
Австралия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
54 мин / 00:54

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Рейк»