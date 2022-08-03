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Рейк (сериал, 2013) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2013, Rake 1.6
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Киган должен прибегнуть к необычной тактике при защите нового клиента и его матери, которые сознаются в совершении одного и того же убийства. Киган узнает, что Микки встречается с кем-то из его знакомых. На аукционе в школе, где учится сын Дина - Финн, один из назойливых учеников по имени Луис выигрывает лот под названием «День с юристом» и настойчиво требует внимания Кигана.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Драма
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Рейк»