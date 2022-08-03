Киган должен прибегнуть к необычной тактике при защите нового клиента и его матери, которые сознаются в совершении одного и того же убийства. Киган узнает, что Микки встречается с кем-то из его знакомых. На аукционе в школе, где учится сын Дина - Финн, один из назойливых учеников по имени Луис выигрывает лот под названием «День с юристом» и настойчиво требует внимания Кигана.

