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Рейк (сериал, 2013) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2013, Rake 1.4
Драмы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Бен переживает смерть отца и просит Кигана взять дело Грэма Мюррея, главного советника мэра города по экономическим вопросам, которого обвиняют в убийстве молодого бухгалтера и совершении акта каннибализма.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Рейк»