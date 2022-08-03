Рейк (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Wink
2013, Rake 1.2
Драма12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Киган берется за дело молодых людей из секты амишей, которых обвиняют в покушении на убийство. Лучшие друзья Дина Бен и Скарлет планируют провести торжественную церемонию вступления в гражданский брак. Киган знакомится с умной и привлекательной девушкой по имени Брук.

Жанр
Драма
Качество
SD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Рейк»