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Рейк
1-й сезон
13-я серия

Рейк (сериал, 2013) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

2013, Rake 1.13
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Близкого друга Кигана, весьма уважаемого доктора, обвиняют в зверской жестокости, после того как во внимание общественности попадают видеозаписи, выкраденные из его дома, на которых запечатлен он, его жена и собака.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Драма
Качество
SD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Рейк»