Рейк (сериал, 2013) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
2013, Rake 1.11
Драмы12+
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Сюжет
Джул, гомосексуалист, который впервые познакомил Кигана с Микки, становится его клиентом. Его обвиняют в нападении на известного и влиятельного голливудского агента, а Кигану никак не удается найти свидетелей, который могли бы ему помочь.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ЧНРежиссёр
Чери
Ноулан
- Режиссёр
Сэм
Рэйми
- Режиссёр
Адам
Аркин
- ДЭРежиссёр
Джон
Эвнет
- Актёр
Грег
Кинниэр
- МОАктриса
Миранда
Отто
- ДОАктёр
Джон
Ортис
- НЗАктриса
Некар
Задеган
- БНАктриса
Бояна
Новакович
- ТСАктриса
Тара
Саммерс
- ЙКАктёр
Йен
Коллетти
- ДХАктёр
Дэвид
Харбор
- КХАктриса
Кимберли
Хоторн
- ОДАктёр
Омар
Дж. Дорси
- Сценарист
Ричард
Роксбург
- ЧУСценарист
Чарльз
Уотерстрит
- КБСценарист
Кит
Босс
- КБПродюсер
Кит
Босс
- ЙКПродюсер
Йен
Колли
- УБХудожник
Уильям
Бадж
- КЭХудожница
Катрин
Эдейр
- СКХудожница
Синди
Коберн
- БАХудожник
Бернт
Амадеус Капра
- ДГМонтажёр
Джоэль
Гудман
- ХЛМонтажёр
Ховард
Ледер
- ГГОператор
Грег
Гардинер
- ТЗОператор
Тим
Зурштедт
- ПККомпозитор
Патрик
Кэйрд