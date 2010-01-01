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Рейк (сериал, 2010) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2010, Jack Irish
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Адвокат Кливер Грин имеет весьма противоречивый моральный облик: женщины, кокаин, зависимость от азартных игр. Но адвокат он блестящий и часто берется за безнадежные дела, которыми более правильные коллеги не хотят портить репутацию...

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Информация

Страна
Австралия
Качество
SD
Жанры
Драмы, Зарубежные

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Рейк»

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