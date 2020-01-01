Рэй Родригез vs Брайэн Келлехер
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UFC Fight Night Las Vegas 9
1-й сезон
Рэй Родригез vs Брайэн Келлехер

UFC Fight Night Las Vegas 9 (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2020, UFC
Спорт, Спорт18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Главным боем вечера на UFC Fight Night 176 в Лас-Вегасе стал бой между бывшим претендентом на титул чемпиона в тяжeлом весе Алистаром Оверимом и Августо Сакаи, идущим на серии из шести побед.

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Жанр
Спорт
Время
24 мин / 00:24

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