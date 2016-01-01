Рэй и пожарный патруль. Сезон 1. Серия 4
Wink
Детям
Рэй и пожарный патруль
1-й сезон
4-я серия

Рэй и пожарный патруль (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2016, Ray – Fire Engine
Мультсериалы6+

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Сюжет

Познакомьтесь с пожарной командой машинок-спасателей: Эмби, Рэд, Бикон, Памп, Хейзел, Хеликс и их предводитель Рэй. Они оперативно реагируют на каждый тревожный вызов и поддерживают порядок в родном городке. Пожарные не пасуют даже тогда, когда в округе появляются коварные злодеи из космоса.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Мультсериалы

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