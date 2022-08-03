Рэй и пожарный патруль (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн

Познакомьтесь с пожарной командой машинок-спасателей: Эмби, Рэд, Бикон, Памп, Хейзел, Хеликс и их предводитель Рэй. Они оперативно реагируют на каждый тревожный вызов и поддерживают порядок в родном городке. Пожарные не пасуют даже тогда, когда в округе появляются коварные злодеи из космоса.

