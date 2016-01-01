Рэй и пожарный патруль. Сезон 1. Серия 16
Wink
Детям
Рэй и пожарный патруль
1-й сезон
16-я серия

Рэй и пожарный патруль (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

2016, Ray – Fire Engine
Мультсериалы6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Познакомьтесь с пожарной командой машинок-спасателей: Эмби, Рэд, Бикон, Памп, Хейзел, Хеликс и их предводитель Рэй. Они оперативно реагируют на каждый тревожный вызов и поддерживают порядок в родном городке. Пожарные не пасуют даже тогда, когда в округе появляются коварные злодеи из космоса.

Сериал Рэй и пожарный патруль 1 сезон 16 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
13 мин / 00:13

Рейтинг