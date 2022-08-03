WinkДетямРэй и пожарный патруль1-й сезон13-я серия
Рэй и пожарный патруль (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн
2016, Ray – Fire Engine
Мультсериалы, Фантастика18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Познакомьтесь с пожарной командой машинок-спасателей: Эмби, Рэд, Бикон, Памп, Хейзел, Хеликс и их предводитель Рэй. Они оперативно реагируют на каждый тревожный вызов и поддерживают порядок в родном городке. Пожарные не пасуют даже тогда, когда в округе появляются коварные злодеи из космоса.
СтранаЮжная Корея
ЖанрФантастика, Приключения, Мультсериалы, Для самых маленьких
КачествоFull HD
Время13 мин / 00:13
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