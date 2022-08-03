Рэй и пожарный патруль. Сезон 1. Серия 13
Wink
Детям
Рэй и пожарный патруль
1-й сезон
13-я серия

Рэй и пожарный патруль (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

2016, Ray – Fire Engine
Мультсериалы, Фантастика18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Познакомьтесь с пожарной командой машинок-спасателей: Эмби, Рэд, Бикон, Памп, Хейзел, Хеликс и их предводитель Рэй. Они оперативно реагируют на каждый тревожный вызов и поддерживают порядок в родном городке. Пожарные не пасуют даже тогда, когда в округе появляются коварные злодеи из космоса.

Страна
Южная Корея
Жанр
Фантастика, Приключения, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
13 мин / 00:13

Рейтинг

7.8 КиноПоиск