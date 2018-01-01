Рэй Донован. Сезон 6. Серия 12
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Рэй Донован
6-й сезон
12-я серия

Рэй Донован (сериал, 2018) сезон 6 серия 12 смотреть онлайн

8.82018, Ray Donovan
Драмы, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Это Рэй. Он, как тарантиновский мистер Вулф, решает проблемы. Проблемы у калифорнийских звезд и прожигателей жизни бывают разные, то надо устроить небольшой пиар-скандал, то спрятать труп – но решать их все равно проще, чем свои семейные.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Рэй Донован»

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