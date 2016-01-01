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Рэй Донован
4-й сезон
8-я серия

Рэй Донован (сериал, 2016) сезон 4 серия 8 смотреть онлайн

8.82016, Ray Donovan
Драма, Криминал18+

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О сериале

Это Рэй. Он, как тарантиновский мистер Вулф, решает проблемы. Проблемы у калифорнийских звезд и прожигателей жизни бывают разные, то надо устроить небольшой пиар-скандал, то спрятать труп – но решать их все равно проще, чем свои семейные.

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Страна
США
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
54 мин / 00:54

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Рэй Донован»