Рэй Донован. Сезон 1. Серия 8
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Рэй Донован
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8-я серия

Рэй Донован (сериал, 2014) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

8.82014, Ray Donovan 2
Драма, Криминал18+

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О сериале

Это Рэй. Он, как тарантиновский мистер Вулф, решает проблемы. Проблемы у калифорнийских звезд и прожигателей жизни бывают разные, то надо устроить небольшой пиар-скандал, то спрятать труп – но решать их все равно проще, чем свои семейные.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Рэй Донован»