Рэй Борг vs Габриэль Сильва
Wink
Сериалы
UFC Fight Night San Antonio
1-й сезон
1-я серия

UFC Fight Night San Antonio (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2019, UFC
Спорт, Смешанные единоборства18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

На UFC Fight Night в Сан-Антонио состоится бой в полусреднем весе между бывшим чемпионом в лeгком весе Рафаэлем Дос Аньосом и Леоном Эдвардсом. Поединок в тяжелой весовой категории пройдет между Алексеем Олейником и Уолтом Харрисом.

Сериал Рэй Борг vs Габриэль Сильва 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг