Революция 1848 года. Вторая империя во Франции
Wink
Детям
8 класс. Всеобщая история
Страны Европы в XIX – начале XX века
Революция 1848 года. Вторая империя во Франции

8 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

5.02013, Революция 1848 года. Вторая империя во Франции
Образовательные0+
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Сезоны и серии

ВведениеСтраны Европы в XIX – начале XX векаСтраны Америки в XIX – начале XX векаТрадиционные общества в XIX – начале XX векаМеждународные отношения в XIX – начале XX века

Сюжет

На данном уроке будет рассмотрен период с 1848 по 1870 год в истории Франции. За это время Франция несколько раз успела сменить свою форму правления: от монархии во главе с королем Луи Филиппом, к республике во главе с президентом, племянником Наполеона I, Шарлем Луи Наполеоном, и снова к монархии во главе с императором Шарлем Луи Наполеоном, ставшим известным под именем Наполеона III.

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