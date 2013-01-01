8 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

На данном уроке будет рассмотрен период с 1848 по 1870 год в истории Франции. За это время Франция несколько раз успела сменить свою форму правления: от монархии во главе с королем Луи Филиппом, к республике во главе с президентом, племянником Наполеона I, Шарлем Луи Наполеоном, и снова к монархии во главе с императором Шарлем Луи Наполеоном, ставшим известным под именем Наполеона III.



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