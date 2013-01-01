WinkДетям9 класс. Всеобщая историяВсеобщая история. XIX векРеволюции и политические кризисы в XIX веке (полный урок)
9 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
6.02013, Революции и политические кризисы в XIX веке (полный урок)
Образовательные0+
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Сюжет
Середина XIX века отмечена рядом политических потрясений в странах Европы. Эти процессы затронули Францию, Германию и Италию и в значительной степени повлияли на развитие этих стран.
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