Революции и политические кризисы в XIX веке (полный урок)
Wink
Детям
9 класс. Всеобщая история
Всеобщая история. XIX век
Революции и политические кризисы в XIX веке (полный урок)

9 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

6.02013, Революции и политические кризисы в XIX веке (полный урок)
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Всеобщая история. XIX векНовейшая история. Первая половина XX в.Новейшая история. Вторая половина XX-начало XXI века

Сюжет

Середина XIX века отмечена рядом политических потрясений в странах Европы. Эти процессы затронули Францию, Германию и Италию и в значительной степени повлияли на развитие этих стран.

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