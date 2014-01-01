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Реванш (сериал, 2014) сезон 4 серия 12 смотреть онлайн

2014, Revenge 4
Триллеры18+

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Сюжет

Некоторое время мы будем наблюдать за абсолютно спокойной и уравновешенной Викторией, но не стоит обольщаться, она не забыла о своем страстном желании уничтожить Эмили. Сама же Эмили, будет серьезно потрясена возвращением Дэвида.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Триллеры

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Реванш»