Реванш (сериал, 2011) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сюжет

Много лет назад Дэвида Кларка подставили, свалив на него ответственность в организации террористического акта. Дэвид был осужден и умер в тюрьме. Спустя годы, его дочь, Аманда Кларк, возвращается в город под именем Эмили Торн, чтобы отомстить ответственным за гибель отца.



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