Реванш (сериал, 2011) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Много лет назад Дэвида Кларка подставили, свалив на него ответственность в организации террористического акта. Дэвид был осужден и умер в тюрьме. Спустя годы, его дочь, Аманда Кларк, возвращается в город под именем Эмили Торн, чтобы отомстить ответственным за гибель отца.

