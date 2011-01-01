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Реванш (сериал, 2011) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

2011, Revenge 1.11
Триллеры, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Много лет назад Дэвида Кларка подставили, свалив на него ответственность в организации террористического акта. Дэвид был осужден и умер в тюрьме. Спустя годы, его дочь, Аманда Кларк, возвращается в город под именем Эмили Торн, чтобы отомстить ответственным за гибель отца.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Зарубежные, Триллеры

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Реванш»

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