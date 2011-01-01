Реванш (сериал, 2011) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
2011, Revenge 1.11
Триллеры, Зарубежные18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Много лет назад Дэвида Кларка подставили, свалив на него ответственность в организации террористического акта. Дэвид был осужден и умер в тюрьме. Спустя годы, его дочь, Аманда Кларк, возвращается в город под именем Эмили Торн, чтобы отомстить ответственным за гибель отца.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыЗарубежные, Триллеры
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb
- КФРежиссёр
Кеннет
Финк
- ДМРежиссёр
Дж.
Миллер Тобин
- БРРежиссёр
Бобби
Рот
- ЭВАктриса
Эмили
ВанКэмп
- МСАктриса
Мэделин
Стоу
- ГМАктёр
Гэбриел
Манн
- ДБАктёр
Джош
Боуман
- НУАктёр
Ник
Уэкслер
- Актёр
Генри
Черни
- КПАктёр
Коннор
Паоло
- КБАктриса
Криста
Б. Аллен
- ЭМАктриса
Эшли
Мадекве
- ДТАктёр
Джеймс
Таппер
- СНСценарист
Сунил
Наяр
- МБСценарист
Марк
Б. Перри
- ТБПродюсер
Тед
Бабкок
- Продюсер
Марти
Бауэн
- Продюсер
Вик
Годфри
- ССПродюсер
Стивен
Сассен
- БАХудожник
Брюс
Алан Миллер
- ДХХудожница
Девора
Херберт
- КБХудожник
Кристофер
Бериэн-Мор
- СПОператор
Синтия
Пушек
- ДСОператор
Джон
Смит
- КМОператор
Крис
Мэнли
- ФЭКомпозитор
Фил
Эйслер
- ФРКомпозитор
Фрэнки
Роуз