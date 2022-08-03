Wink
Реванш
1-й сезон
10-я серия

Реванш (сериал, 2011) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

2011, Revenge 1.10
Триллер18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Много лет назад Дэвида Кларка подставили, свалив на него ответственность в организации террористического акта. Дэвид был осужден и умер в тюрьме. Спустя годы, его дочь, Аманда Кларк, возвращается в город под именем Эмили Торн, чтобы отомстить ответственным за гибель отца.

Страна
США
Жанр
Триллер
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Реванш»