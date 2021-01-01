Рецепты Донала: Быстро, просто, полезно (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Харизматичный кулинар Донал Скихэн возвращается с новым шоу, которое научит вас готовить быстрые и простые блюда, а главное – исключительно из полезных продуктов. Вы найдeте для себя массу рецептов и лайфхаков, благодаря которым прослывeте настоящим шефом на любой кухне. Каждое блюдо Донала состоит не более чем из десяти ингредиентов. А рецепт настолько доведeн до совершенства, что на готовку уходит от получаса до пяти минут. Вам остаeтся лишь смотреть и запоминать.



