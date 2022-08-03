Данный видеоурок посвящен теме «Ресурсы Мирового океана, космические и рекреационные ресурсы». Вы познакомитесь с основными ресурсами океана, их потенциалом использования в хозяйственной деятельности человека. В уроке рассмотрены особенности ресурсного потенциала шельфа Мирового океана и его использование в наши дни, а также даны прогнозы освоения ресурсов океана в последующие годы. Кроме того, в уроке дана подробная информация про космические (энергия ветра и солнца) и рекреационные ресурсы, приведены примеры их использования в различных регионах нашей планеты. Урок познакомит вас с классификацией рекреационных ресурсов и странами, отличающимися наибольшим разнообразием рекреационных ресурсов.



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