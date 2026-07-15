2024, Ресторан по понятиям. Сезон 3. Серия 1
Комедия, Криминал18+
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Ресторан по понятиям (сериал, 2024) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
История четырех преступников: вора со стажем Шустрого, альфонса-мошенника Кощея, заядлого хулигана-драчуна Кувалды и наивного и тупого похитителя домашних животных Кильки. Все они познакомились в тюрьме и теперь, прежде чем завязать с криминальной жизнью, решаются на финальное грандиозное ограбление, чтобы денег хватило на всю оставшуюся жизнь. Бывшие арестанты арендуют ресторан рядом с банком и намереваются втихаря сделать подкоп к хранилищу, но неожиданно их заведение с тюремной кухней и хамским обслуживанием становится хитом у посетителей. Теперь парни должны решить: поддаться воровской романтике и осуществить ограбление или выбрать спокойную жизнь с новым для них делом.
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
- ДДРежиссёр
Давид
Дадунашвили
- Актёр
Владимир
Вдовиченков
- Актёр
Максим
Коновалов
- ИКАктёр
Иван
Кокорин
- Актёр
Михаил
Тарабукин
- ВБАктриса
Виктория
Богатырёва
- ГАСценарист
Гайк
Асатрян
- ДДПродюсер
Давид
Дадунашвили
- Продюсер
Сарик
Андреасян
- ГАПродюсер
Гайк
Асатрян
- Продюсер
Гевонд
Андреасян
- ДДХудожник
Дмитрий
Докторов
- ГШХудожница
Гульнара
Шахмилова
- ДДХудожник
Давид
Дадунашвили
- ААКомпозитор
Арташес
Андреасян