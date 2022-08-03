Республика Сары (сериал, 2021) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Городок Грейлок рискует превратиться в большую шахту. Могущественная корпорация собирается добывать из местных земель редкий и дорогой минерал. Однако учительница Сара Купер не готова мириться с таким положением дел и начинает настоящий бой за родной город. Ей удается доказать, что Грейлок никогда и не был частью США, и местное население неожиданно становится отдельной нацией. Теперь им нужно выстроить свою «страну» с нуля.

