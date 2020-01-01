3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 6 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Данный урок поможет нам вспомнить, из каких основных частей состоит задача. Далее мы разберем решение нескольких текстовых задач и научим�ся правильно переводить текстовое условие на математический язык чисел и действий. И обратно: из записи числового выражения ставить правильный вопрос задачи.



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