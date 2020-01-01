Решение задач
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3 класс. Математика
Приемы устных вычислений
Решение задач

3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 6 серия 2 смотреть онлайн

7.02020, Решение задач
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Повторение ранее изученногоТема Умножение и делениеВнетабличное умножение и делениеЧисла от 1 до 1000. НумерацияПриемы письменных вычисленийПриемы устных вычислений

Сюжет

Данный урок поможет нам вспомнить, из каких основных частей состоит задача. Далее мы разберем решение нескольких текстовых задач и научимся правильно переводить текстовое условие на математический язык чисел и действий. И обратно: из записи числового выражения ставить правильный вопрос задачи.

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