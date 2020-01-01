Решение уравнений
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3 класс. Математика
Повторение ранее изученного
Решение уравнений

3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

7.02020, Решение уравнений
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Повторение ранее изученногоТема Умножение и делениеВнетабличное умножение и делениеЧисла от 1 до 1000. НумерацияПриемы письменных вычисленийПриемы устных вычислений

Сюжет

На данном уроке подробно рассмотрены способы решения уравнений. Объяснены способы решения уравнений, как методом подбора, так и с учетом взаимосвязи компонентов действий сложения и вычитания.

Если у вас возникнет сложность в понимании темы, рекомендуем посмотреть урок «Уравнения и неравенства».

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