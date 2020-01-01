WinkДетям3 класс. МатематикаПовторение ранее изученногоРешение уравнений
3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
7.02020, Решение уравнений
Образовательные0+
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Сюжет
На данном уроке подробно рассмотрены способы решения уравнений. Объяснены способы решения уравнений, как методом подбора, так и с учетом взаимосвязи компонентов действи�й сложения и вычитания.
Если у вас возникнет сложность в понимании темы, рекомендуем посмотреть урок «Уравнения и неравенства».
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