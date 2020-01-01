3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

На данном уроке подробно рассмотрены способы решения уравнений. Объяснены способы решения уравнений, как методом подбора, так и с учетом взаимосвязи компонентов действи�й сложения и вычитания.



Если у вас возникнет сложность в понимании темы, рекомендуем посмотреть урок «Уравнения и неравенства».





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