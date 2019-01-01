Рэни Яя vs Рики Саймон
Wink
Сериалы
UFC 234
1-й сезон
3-я серия

UFC 234 (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2019, UFC
Спорт, Смешанные единоборства18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

10 февраля 2019 года в Мельбурне на арене Рода Лейвера прошел турнир UFC 234. Гвоздем вечера стал эпичный поединок чемпиона в среднем весе Роберта Уиттакера с Келвином Гастелумом. Кроме того, на ринге сразились легендарный Андерсон Сильва и набирающий обороты Исраэль Адесанья.

Сериал Рэни Яя vs Рики Саймон 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг