UFC Fight Night Las Vegas 39 (сериал, 2021) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

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Главным событием турнира UFC Fight Night 194 стал бой в женском минимальном весе. Маккензи Дeрн, одержавшая четыре победы подряд, встретилась с Мариной Родригез, занимающей шестую строчку рейтинга.



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